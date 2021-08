Ventimiglia: procedono le vaccinazioni nella nuova sede di via Lamboglia dopo il boom legato al Green Pass

Il punto vaccinale di Ventimiglia si è spostato da via Chiappori, dove operava presso la palestra Gil, a via Nino Lamboglia 13.



Le vaccinazioni procedono, ci hanno raccontato dall'interno, in maniera progressiva e tranquilla. Non si riscontra più una richiesta massiccia, cosa che è capitata immediatamente dopo la diffusione della notizia del Green Pass, necessario dal 6 agosto, com'era prevedibile.

In quel caso, infatti, si è registrato un vero e proprio boom di avventori e giorni di lavoro intenso per gli operatori che hanno gestito al meglio la situazione e servito i cittadini.

Ora il quadro è rientrato nella normalità e le cose vanno avanti come solito, ammesso che di normalità, considerato il periodo, si possa parlare.