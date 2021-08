Coronavirus: crescono ancora i contagiati (61 in provincia) e i ricoverati (21), un morto in ospedale a Sanremo

Crescono ancora i nuovi contagiati al Covid-19 sia nella nostra provincia che nell’intera regione. In salita anche il tasso di positività che sfiora il 6%.

Sono infatti 191 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 3.218 tamponi molecolari (oltre ai 3.805 antigenici rapidi), uno ogni 16,84 pari al 5,93%.

Nella nostra provincia sono 61 i nuovi positivi, rispetto ai 29 del savonese, i 71 della provincia di Genova e i 30 di Spezia. Dobbiamo registrare un morto per Covid all’ospedale di Sanremo, un uomo di 82 anni. Crescono anche oggi ricoverati nella nostra provincia mentre calano su base regionale.

Tamponi processati con test molecolare: 1.487.241 (+3.218)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 498.238 (+3.805)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.759 (+191)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.888 (+27)

Casi per provincia di residenza

Imperia 496 (+17)

Savona 294 (+10)

Genova 1.307 (-7)

La Spezia 471 (+1)

Residenti fuori regione o estero 67 (+4)

Altro o in fase di verifica 253 (+2)

Totale 2.888 (+17)

Ospedalizzati: 65 (-3); 14 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 21 (+3); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 12 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 12 (-); 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Glasini - 2 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 5 (+1); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.533 (+13)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.502 (+163)

Deceduti: 4.369 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 348 (-4)

Asl 2 - 208 (+31)

Asl 3 - 589 (-1)

Asl 4 - 133 (+6)

Asl 5 - 250 (+5)

Totale - 1.528 (+37)