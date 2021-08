Sanremo: prorogato il bando per solidarietà alimentare, sostegno al canone di locazione e per utenze domestiche

E' stato prorogato al 30 settembre il bando per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

La procedura viene gestita Esclusivamente on line sul sito www.comunedisanremo.it (servizi online, istanze online, apertura pratiche, servizi sociali, cliccare su solidarietà alimentare 'scritto in blu', cliccare su modulo contributo sostegno 'scritto in blu', selezionare avvia pratica 'quadratino blu' e compilare con tutti i tuoi dati. Si può accedere anche da “aree tematiche”, “servizi sociali”.

La domanda è unica. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Interventi Sociali all’indirizzo e-mail contributosostegno@comunedisanremo.it.