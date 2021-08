La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo hamburger e polpette a base di grano saraceno

Procedimento

Fate cuocere i semi di grano saraceno per circa 20 minuti. Una volta cotti passatene solo una parte insieme a un po' d'acqua di cottura con il mixer a immersione. Prendete due ciotole: in una preparerete il composto per gli hamburger e nell'altra quello per le polpette.

Per la cottura degli hamburger consiglio un filo d'olio in padella mentre le polpette andranno fritte dopo essere state passate nel pan grattato.

Due pietanze veloci e semplici nel cui impasto potrete mettere le verdure che in questo periodo abbondano negli orti e che tendono ad accumularsi nel frigo e spesso vengono consumati in fretta e furia senza dar loro una "chance" degna del loro valore: pomodori, trombette, cipolle, basilico. Potete quindi sbizzarrirvi con gli ingredienti, seguendo il vostro gusto e la vostra fantasia, in questa ricetta che costituisce un'ottima alternativa alla carne, contribuisce a dare senso di sazietà senza appesantire.

Se volete le polpette possono essere aggiunte ad un sugo da cuocere per 30 minuti, mentre gli hamburger potranno essere naturalmente uniti ad un panino e insaporiti con qualche salsina.

Buon appetito!