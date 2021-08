Cervo: tre alberi a rischio sull'Aurelia a Capo Mimosa, ordinanza del Sindaco per la potatura

Tre alberi di eucalipto che insistono sulla via Aurelia sono a rischio e, per questo, il Sindaco di Cervo ha emesso un’ordinanza che intima ai proprietari di eseguire un intervento urgente di potatura.

L’allarme è scattato dopo alcune segnalazioni di residenti e automobilisti, che hanno portato al sopralluogo del Comune in località capo Mimosa, al confine con la provincia di Savona. E’ emersa la situazione di pericolo per tre piante di eucalipto che hanno una serie di rami apparentemente pericolanti.

Per questo, rilevata la necessità di rimuovere eventuali pericoli per la circolazione veicolare e perdonale, il Sindaco ha ordinato ai proprietari del terreno di provvedere, entro 7 giorni, a verificare la stabilità delle piante e mettere in atto ogni intervento necessario alla loro messa in sicurezza.

Nel caso in cui i proprietari non dovessero intervenire i lavori verranno effettuati dal Comune, con le spese a carico loro. Ovviamente eventuali danni potranno essere a carico dei proprietari delle piante.