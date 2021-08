È stata approvata dalla giunta la delibera per il progetto di realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati che sorgeranno in via Pasteur all'altezza dei civici 193 e 211.

Contestualmente si vedrà l'intervento di illuminazione dell'attraversamento pedonale già esistente in via Mameli.

Continua così l'impegno per il conseguimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione bordigotta. Il costo dell'opera raggiungerà quasi i 20mila euro di spesa.