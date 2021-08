Ventimiglia: dopo il voto e la spaccatura in maggioranza parla la lista Scullino "Dimostrato il nostro senso civico"

“Finalmente, la lista civica ha dimostrato la sua totale indipendenza all’interno e all’esterno. E’ un movimento democratico, che non ha paura di condividere i propri ideali con la sinistra o con la destra. Il consiglio comunale ha mostrato il nostro enorme senso civico che va oltre i desideri degli alleati, oltre gli interessi politici di coalizione. Se per noi una cosa è interessante per la città, per i cittadini, noi la portiamo avanti, costi quel che costi”.

Sono le parole di Tiziana Panetta, Assessore all’Urbanistica di Ventimiglia che fa capo alla lista civica ‘Scullino Sindaco’, pochi giorni dopo il Consiglio comunale di giovedì scorso che ha generato un polverone sul futuro dell’Amministrazione con una maggioranza che, al momento, sembra decisamente spaccata.

Oltre all’Assessore Panetta anche il Consigliere Maurizio Rea ha detto la sua “Il consigliere Palmero - aggiunge l’esponente che ha votato a favore della pratica - ha espresso una sua posizione libera, perché tutti coloro che vogliono aderire al nostro movimento devono sentirsi liberi. Giuseppe ha una forte propensione alla tutela ambientale, lo ha dimostrato mille volte organizzando la pulizia delle spiagge, sponsorizzando i posacenere, battendosi per diffondere il pensiero ambientalista. La pratica della Coop, a suo avviso, non andava in quella direzione, non ha mai fatto un segreto su questo. Anche questo significa essere civici”.

“D’altra parte - concludono l’Assessore Panetta e il Consigliere Rea - la bellezza di essere liberi da logiche partitiche e da giunte ombra non votate dai cittadini, è proprio questa. Siamo e rimaniamo aperti a tutti i cittadini che volessero aderire a questo movimento nell’interesse della città, dell’occupazione giovanile, dello sviluppo sostenibile”.