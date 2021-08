Filmati bellissimi con i nuovi software di video editing

Sei un appassionato di video e cerchi un programma di editing che faccia al caso tuo? Finalmente potresti essere di fronte alla soluzione di tutti i tuoi problemi; il mercato ti propone software che hanno il pregio di essere semplicissimi da usare e di incorporare allo stesso tempo numerose funzionalità professionali che non faranno altro che rendere la tua registrazione meritevole di essere guardata.

Vediamo insieme in cosa consistono questi software e per quale motivo dovresti prenderli in seria considerazione per i tuoi progetti.

A cosa serve un programma di editing video

I software di video editing sono una soluzione efficace per elaborare i filmati e sono dedicati a tutti gli appassionati. Ti piacerebbe immortalare le tue giornate preferite, come una gita in compagnia, un matrimonio, un battesimo o qualsiasi altra occasione che merita di essere ricordata e condivisa con gli amici?

Una delle migliori aziende del settore mette a tua disposizione un nuovo programma; parliamo di Wondershare Filmora X, un software ricco di tools che non richiedono troppe conoscenze e sono perfetti anche per coloro che non lavorano nel settore ma amano piuttosto dilettarsi con l'editing video.

In particolare, la funzionalità Motion Tracking ti permette di intervenire sulle tue registrazioni sfocando quei particolari poco significativi per il video o aggiungendo dettagli che trasformano un soggetto da te prescelto; non devi fare altro che indicare la parte del video che intendi modificare e il software traccerà il soggetto selezionato per tutta la durata del filmato.

Ottima anche la funzionalità Dolly Zoom, che ti permette di riprodurre un piacevole effetto vertigo su qualsiasi video; grazie a uno scrolling particolare delle immagini l'osservatore si troverà proiettato in una dimensione spaziale dinamica che, oltre a magnificare il soggetto del video, contribuisce a creare un'atmosfera surreale e un poco magica, l'ideale per sognare a occhi aperti e lasciare spazio ai pensieri più belli.

Come utilizzare la funzione Motion Tracking

Vediamo insieme come fare un video interessante con Filmora approfittando delle funzionalità sopra descritte.

Per utilizzare Motion Tracking segui le seguenti istruzioni:

apri il programma e seleziona la voce "Nuovo Progetto"; procedi utilizzando la scheda "File" e quindi clicca su "Importa Media" per consentire a Filmora X di memorizzare la traccia video che intendi elaborare;

che intendi elaborare; ora che la clip è presente nella libreria puoi utilizzare il puntatore del mouse e trascinare il file sulla "timeline", dove verrà scansionato in fotogrammi a sequenza temporale. In questa sezione potrai stabilire quale sarà la parte del tuo cortometraggio in cui applicherai le correzioni, stabilendo un punto di inizio e una fine;

a sequenza temporale. In questa sezione potrai stabilire quale sarà la parte del tuo cortometraggio in cui applicherai le correzioni, stabilendo un punto di inizio e una fine; seleziona il soggetto della Motion Tracking attenendoti alle seguenti indicazioni che ti permetteranno di ottenere un effetto di grande qualità; in primo luogo assicurati che il tuo target sia preciso , cerca in pratica di non coinvolgere parti dello sfondo o altri dettagli nelle vicinanze; inoltre preoccupati di verificare che il tuo soggetto sia sempre presente nel filmato e non "sbordi" dai limiti della pellicola;

attenendoti alle seguenti indicazioni che ti permetteranno di ottenere un effetto di grande qualità; in primo luogo , cerca in pratica di non coinvolgere parti dello sfondo o altri dettagli nelle vicinanze; inoltre preoccupati di verificare che il tuo soggetto sia sempre presente nel filmato e non "sbordi" dai limiti della pellicola; una volta che hai definito il target potrai avviarne il monitoraggio cliccando sulla voce medesima e quindi applicare il tracciamento. Scegli un elemento adeguato, per esempio un cappello se il target è una persona oppure un cappottino se si tratta di un cane (oppure ancora una sfocatura se intendi eliminare un difetto), e quindi trasferiscilo sulla timeline, dove con l'ausilio di ulteriori opzioni (di cui è un esempio "Trasforma") potrai adattare l'elemento al tuo soggetto con straordinaria facilità.

La funzionalità Motion Tracking è perfetta per rendere i tuoi filmati davvero speciali grazie a un modello interattivo che ti permette di realizzare esattamente ciò che hai immaginato.

Come utilizzare la funzione Dolly Zoom

Vediamo ora uno degli aspetti più "cool" del software, la funzionalità Dolly Zoom. Si tratta di un'opzione particolarmente utile quando si effettuano riprese con i droni, quindi video in movimento dove sei di fronte a immagini in avvicinamento o allontanamento.

Grazie a "Dolly Zoom" potrai ritagliare differenti sequenze di un video e applicarvi dei fotogrammi fissi, oppure delle immagini le cui riprese sono state effettuate con movimenti inversi della sorgente. In questo modo l'effetto ottenuto è quello tipico percepito da coloro che soffrono di vertigini, una tecnica piacevole quando si tratta di costruire un video.

Dal punto di vista pratico devi eseguire le stesse istruzioni di base indicate per l'effetto Motion Tracking: sulla timeline dovrai ritagliare la parte di filmato di tuo interesse e quindi potrai selezionare il fotogramma in cui procederai alla separazione del soggetto dallo sfondo, un'azione necessaria per consentire al software di creare una sequenza di tipo Dolly Zoom, dove un'immagine si muove verso l'avanti e l'altra verso l'indietro (o resta fissa).

L'unica raccomandazione di basilare importanza consiste nell'eseguire filmati esclusivamente in alta definizione, almeno 4K, in modo che la separazione interna al fotogramma non si percepisca a prima vista rendendo l'effetto nullo a addirittura pacchiano dal punto di vista estetico.

Perché scegliere Wondershare Filmora X come il tuo video editor

Oltre agli effetti innovativi descritti, Filmora X ti permette di controllare numerosi altri aspetti di un video, dalla velocità di esecuzione del filmato alla possibilità di sfumare la musica per esaltare i dialoghi (Audio Ducking), ma si tratta di pochi esempi che non rendono sufficientemente merito a una soluzione ben più completa, assolutamente da provare.

Wondershare è un'azienda che concentra il suo know how su numerosi programmi per editing video gratis, soluzioni studiate per te che vuoi emulare i migliori professionisti di un settore sempre più in rapida espansione.