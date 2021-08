Sanremo: fuga di gas in via Agosti e incendio di una caldaia in via San Francesco, doppio intervento dei Vvf

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina a Sanremo. Verso le 9 i pompieri del distaccamento matuziano sono stati chiamati per un forte odore di gas in una traversa di via Pietro Agosti. Effettivamente è stata riscontrata una perdita sottostrada e, dopo aver messo in sicurezza l’area, è intervenuta l’azienda del gas che ha iniziato i lavori.

Verso mezzogiorno, invece, l’allarme è scattato in via San Francesco dove, sul terrazzo di un appartamento al quinto piano si è registrato il principio d’incendio a una caldaia. I proprietari hanno iniziato a spegnere le fiamme mentre i pompieri hanno poi concluso l’intervento.