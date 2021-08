Riva Ligure: problemi idrici per un guasto da oggi pomeriggio, arriva l'autobotte per rifornire i cittadini

Problemi idrici da oggi pomeriggio a Riva Ligure. Rivieracqua sta lavorando a un guasto elettrico che sta limitando l’erogazione dell’acqua potabile nelle zone più periferiche e il lavoro terminerà quando il problema sarà risolto.

Mentre il Sindaco di Riva, Giorgio Giuffra, sta personalmente monitorando la situazione, ha fatto installare un’autocisterna in via Pastonchi per rifornire del prezioso liquido residenti e turisti. “Ringrazio anticipatamente le maestranze impegnate – ha detto il promo cittadino rivese - e la Protezione Civile Valle Argentina Armea, che mi coadiuverà nella gestione dell’emergenza”.