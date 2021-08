Due componenti, tra squadra e staff, dell’Imperia Calcio sarebbero risultati positivi al Covid-19. E’ quanto accaduto in questi giorni, poco dopo il via alla stagione calcistica con il ritiro precampionato e i primi allenamenti.

I due, come gli altri, sono stati sottoposti a tampone e, in queste ore, si attende la conferma della loro positività. Al momento non esiste nessun tipo di focolaio e gli allenamenti stanno proseguendo.