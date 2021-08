In arrivo il caldo 'africano': temperature elevate ma non saranno quelle previste per il Sud Italia

“Farà indubbiamente caldo anche da noi, ma non saranno certo i paventati 40/45 gradi che vengono previsti per il Sud Italia. Da domani si alza l’umidità e quindi anche il senso di caldo per la regione e la provincia di Imperia”.

Sono le parole dell’Arpal di Genova, che ha analizzato le prossime giornate che si preannunciano particolarmente calde. Rimane da verificare eventuali brezze che potranno lievemente attenuare la calura in alcune zone, ma saranno sicuramente le zone interne a essere colpite dalle temperature più alte. Non sono mancate già nelle ultime ore, con Seborga che ieri ha toccato i 34 gradi.

Per quanto riguarda la colonnina di mercurio, questa dovrebbe raggiungere il picco massimo venerdì prossimo, con alcune località che potranno sfiorare i 35/37 gradi nelle ore più calde. Come sempre sarà l’umidità a creare i problemi maggiori e a dare la più alta percezione di caldo.

Intanto già oggi registriamo un primo assaggio di calura estiva che, di fatto, quest’anno non abbiamo praticamente mai subito. Le temperature massime di questa mattina alle 10 vedono nuovamente l’entroterra con i valori più alti: Seborga con 33,1, Diano Castello con 29,3, Rocchetta Nervina e Airole 29, Borgomaro 28,7, Dolcedo 28,3. Alte anche le temperature sulla costa, con Ventimiglia a 28,7, Sanremo 27,9 e Imperia 26,5. Le minime della notte hanno visto un po’ di ‘frescura’ a Col di Nava con 12,6, seguita da Verdeggia 13,9, Poggio Fearza 14,4, Pigna 15,1, Pieve di Teco e Rocchetta Nervia 16,6 e Triora 17,1.

Il caldo ‘africano’ che si sta instaurando sulla nostra zona, andrà avanti fino a domenica ma, anche durante la prossima settimana le temperature, seppur lievemente inferiori, saranno comunque molto elevate. Un calo più consistente è previsto negli ultimi 10 giorni di agosto.

Le raccomandazioni sono sempre le stesse ogni estate: bisogna bere spesso, evitare attività fisica nelle ore più calde, tenere chiuse imposte e tapparelle di giorno per non fare entrare il sole e rinfrescare l'ambiente in cui si soggiorna. Se serve bagnarsi con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore.