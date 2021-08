Green Pass, esenzioni, controllo e nuova cartellonistica modificata: ecco le info da Confesercenti

“I titolari dei pubblici esercizi non possono (e quindi non devono) chiedere i documenti dei clienti in fase di verifica del possesso del ‘Green Pass’. E' inoltre escluso il possesso del green pass per i servizi di ristorazione interni alle strutture ricettive, per effetto di una nuova FAQ del Governo, consentendo così ai clienti delle strutture ricettive di accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde Covid-19. Se i servizi di ristorazione siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, tutti dovranno essere muniti del certificato verde”.

Inizia in questo modo una circolare della Confesercenti nazionale, arrivata anche agli associati della nostra provincia. Sono sempre esclusi dall'obbligo del Green Pass:

- i bambini sotto i 12 anni di età, perché al momento esclusi per età dalla campagna vaccinale, mentre a partire dal compimento dei 12 anni scatta l'obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi in cui è prevista la certificazione verde;

- i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. La certificazione fino al 30 settembre sarà solo in formato cartaceo.

La verifica delle certificazioni viene fatta con la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile nazionale gratuita ‘VerificaC19’, che consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Alla verifica sono deputati, tra gli altri:

- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

- i soggetti titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati (non il documento di identità);

- i soggetti titolare delle strutture ricettive, al cui interno si trovino piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso (non il documento di identità);

- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati (non il documento di identità).

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato, applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida e mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Queste (QUI) le nuove linee guida del Governo su fiere e sagre e su spettacoli in luoghi aperti al pubblico.