Coronavirus: dalla Costa Azzurra, anche se i ricoveri sono in aumento per la prima volta è sceso il tasso di incidenza

Buone notizie in chiave Covid dalla vicina Costa Azzurra. Dopo giugno e luglio che hanno visto il virus tornare a colpire, nell’ultima settimana del mese scorso la tendenza si è invertita.

Secondo i dati forniti dalla sanità delle Alpi Marittime, infatti, il tasso di incidente (il principale indicatore della circolazione del virus) è in calo da una settimana. Dopo aver raggiunto i 755 casi per 100.000 abitanti durante la settimana compresa tra il 24 e il 30 luglio, l'indicatore è sceso a 619, nel corso della settimana dal 31 luglio al 6 agosto.

Dal servizio sanitario transalpino viene confermato che il calo non è dovuto, come spesso capita, ad una diminuzione del numero di test eseguiti, anzi, proprio la settimana scorsa i tamponi sono stati più numerosi delle precedenti. Ma, pur aumentando i test, la curva del tasso di incidenza è diminuita. Ma i medici della ‘Còte’ sono cauti perché, al momento, non è possibile ancora pensare a una tendenza per le prossime settimane e, soprattutto, alla fine dell'estate.

Il calo del tasso di incidenza, tra l’altro, non ha trovato al momento conferme nei ricoveri, che sono in continua crescita da metà luglio. Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, infatti, i ricoveri hanno raggiunto quota 192 nell’ultima settimana mentre erano 126 quella precedente e 66 quella ancora prima. Purtroppo anche i pazienti in terapia intensiva, seppur in numero inferiore rispetto all’aprile scorso, è raddoppiato in meno di due settimane.