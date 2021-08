Palestre e Green Pass: a Sanremo i clienti senza certificazione verde sono una sparuta minoranza

Per il mondo delle palestre agosto è bassa stagione e la novità del Green Pass ha rivoluzionato la vita di chi le gestisce e di chi sceglie di allenarsi anche in piena estate. Da venerdì si entra soltanto con la certificazione verde, quindi o si è vaccinati o si fa un tampone ogni volta.

Come stanno andando le cose a Sanremo? Da un rapido confronto con alcuni operatori del settore emerge un generale senso di ‘squadra’ nel non sbilanciarsi in analisi dettagliate, aspettando l’evolvere della situazione ed eventuali nuove regole. L’introduzione del Green Pass, però, pare aver provocato una riduzione della clientela pari a circa il 10%. Chi si rifiuta di entrare per via del Green Pass resta comunque una sparuta minoranza: la gran parte degli atleti è vaccinato e accede quindi alle palestre senza alcun problema.



Insieme alle norme di distanziamento e al periodo estivo non certo favorevole per gli allenamenti al chiuso, per qualche palestra della zona l’estate 2021 sarà tutt’altro che memorabile. Chi può e ne ha lo spazio all’esterno si è organizzato con allenamenti all’aperto in modo da poter accettare tutti i clienti senza restrizioni di Green Pass e senza mascherine.

Il periodo estivo, da sempre poco ‘amico’ delle palestre, sarà un momento di test per un settore che, probabilmente, farà i conti con le nuove regole con l’arrivo dell’autunno quando i clienti aumenteranno e soprattutto sarà sempre più difficile proporre allenamenti all’aperto. In quel momento, forse, il tema Green Pass si farà sentire.