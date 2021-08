Nuoto: Lorenzo Giordano della Rari Nantes Imperia vince il bronzo ai Campionati Italiani

Lorenzo Giordano compie un'altra grande impresa e vince la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani. L'atleta giallorosso sale sul podio dei 100 Rana, categoria Ragazzi, fermando il cronometro a 1'04.55, facendo registrare il suo 'Personal Best' ed anche il record regionale.

Dopo una partenza un po' contratta, per via dell'emozione, Giordano ha fatto partire una grande rimonta nei secondi 50 metri, come sottolineato dal suo coach Davide Dreossi: "E' partito piano. Poi si è lasciato andare ed è andato alla grande".

La gara è stata vinta da Christian Mantegazza (1'03.80), appartenente alla Team Trezzo Sport, seguito da Tommaso Grandini (1'04.15), Nuotatori Milanesi.

Lorenzo Giordano tornerà in vasca domani per disputare la Finale Nazionale dei 200 Rana.