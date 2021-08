Calcio: il Ventimiglia stasera in campo al Morel per il raduno in vista della nuova stagione

Stasera, alle 20, presso lo stadio "Morel", in via Peglia a Ventimiglia, si raduna, il Ventimiglia Calcio per l'avvio della nuova stagione. Non c'è ancora alcuna ufficialità se la squadra disputerà il campionato di Promozione o quello di Eccellenza in caso di ripescaggio.

Tuttavia, tutto lo staff tecnico-societario, si ritroverà ufficialmente in campo con buona parte della rosa di giocatori che hanno fatto parte della squadra in questi ultimi anni ."Oltre a giocatori esperti, della vecchia guardia, quali il portiere Scognamiglio,(capitano della squadra), ritroviamo, Musumarra, Eugeni e con piacere, il ritorno di Allegro, dopo la parentesi all'Ospedaletti, e di Ala, elementi da tempo nella famiglia granata. - sottolineano dal Ventimiglia Calcio - A questi, si aggiungono un bel gruppo assortito di giovani, da rimarcare che sono nati nella società e che nel Ventimiglia, si stanno costruendo la propria personalità in prospettiva di un possibile futuro. Con questo mix di giocatori esperti e giovani, provenienti dal proprio settore giovanile, mister Fabio Luccisano riconfermato alla guida tecnica della squadra, avrà modo di lavorare per portare il Ventimiglia a traguardi prefissi, in base alla categoria a cui parteciperà".