Coronavirus: calano i contagi in provincia (11) in funzione di meno tamponi, invariato il tasso di positività (5,75%)

Calano i nuovi contagiati ma, come ogni lunedì (con i dati riferiti a domenica) sono anche molti meno i tamponi. Rimane infatti elevato il tasso di positività sempre sopra il 5%.

Oggi sono 76 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 1.320 tamponi molecolari (oltre ai 1.234 test antigenici rapidi), uno ogni 17,36 pari al 5,75%.

Nella nostra provincia sono stati 11 i nuovi positivi, rispetto ai 5 del savonese, ai 47 di Genova e ai 13 di Spezia. Oggi non si registrano fortunatamente morti ma, purtroppo, un nuovo rialzo dei ricoverati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.480.814 (+1.320)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 490.347 (+1.234)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.462 (+76)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.874 (+32)

Casi per provincia di residenza

Imperia 481 (+4)

Savona 283 (-1)

Genova 1.321 (+19)

La Spezia 484 (+8)

Residenti fuori regione o estero 60 (+2)

Altro o in fase di verifica 245 (-)

Totale 2.874 (+32)

Ospedalizzati: 66 (+3); 15 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 17 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 16 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.539 (+42)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.220 (+44)

Deceduti: 4.368 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 329 (+18)

Asl 2 - 164 (-7)

Asl 3 - 599 (+17)

Asl 4 - 113 (+1)

Asl 5 - 278 (+6)

Totale - 1.483 (+45)