Senza pace la viabilità sul Colle di Tenda: il Sindaco di Limone "Affidare la progettazione del ponte significa perdere 6 mesi"

“Com’è possibile che ANAS, la prima impresa in Italia con a disposizione un gran numero di tecnici e ingegneri altamente qualificati, affidi la progettazione del nuovo ponte in valle Roya alla ditta che eseguirà i lavori del tunnel di Tenda? Abbiamo già perso 10 mesi, così ne perderemo altri sei, da quando si partirà davvero con la progettazione, ovviamente”.

Torna a far parlare di sé il Colle di Tenda e, ovviamente, anche la correlata strada Statale 20 che, ormai da quasi un anno è impercorribile dopo crollo della montagna in cima al colle, per l’impetuosità della tempesta ‘Alex’. Lo fa con le parole di un Sindaco autorevole, Massimo Riberi primo cittadino di Limone Piemonte, che esprime le proprie perplessità, nonostante ANAS abbia recentemente firmato l’accordo con Edilmaco per la prosecuzione del lavori per il tunnel di Tenda.

A impensierire i territori attualmente isolati rispetto al collegamento con le vicine Piemonte e Francia, infatti, è la decisione presa da ANAS di incaricare la ditta della progettazione del nuovo ponte di collegamento. Secondo Riberi: “Non possiamo restare altri anni interi senza collegamenti perché, nella migliore delle ipotesi, il ponte non sarà pronto prima di fine 2023, anche se attualmente ho i miei dubbi”.

A settembre i sindaci dell’Unione chiederanno al Ministero delle Infrastrutture un incontro in cui definire una soluzione rapida per la costruzione del ponte, e l’utilizzo della vecchia galleria durante i lavori: “Cercheremo di coinvolgere anche tutti i rappresentanti del territorio a Roma – termina Riberi - i nostri parlamentari, perché le nostre voci possano davvero essere prese in considerazione: si tratta di un collegamento internazionale, la cui mancanza mette in difficoltà l’intera provincia. I nostri territori, se si continua così, avranno vita davvero breve”.

Le speranze e le istanze dei sindaci esulano, però, dalla sola tematica del collegamento stradale e vanno a toccare anche quella della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza: “Speriamo procedano celeri i lavori sul tratto Breil-Ventimiglia e che per dicembre il collegamento venga ripristinato in maniera completa. Una volta raggiunto questo obiettivo, però, sarà necessario aumentare le coppie di treni su quel tratto”.

Secondo il Sindaco di Limone il nuovo ponte è l’unica speranza di risolvere la situazione d’isolamento.