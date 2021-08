Sanremo: degrado e sporcizia in via Rivolte, una residente punta l'indice contro le seconde case (Foto)

Una nostra lettrice di Sanremo, Marzia, ci ha scritto per segnalare la la situazione di degrado in via Rivolte a Sanremo, nel centro storico:

“E’ una situazione che si verifica da alcuni giorni e, man mano che si aprono le finestre delle seconde case, aumentano i sacchi della spazzatura abbandonata davanti alla porta di casa mia. Da notare il sacco dell'Esselunga che non è presente a Sanremo. Faccio presente che nella stessa via, a 10 metri (ripeto 10 metri), c'è l'Ecopunto aperto tutti i giorni. E probabilmente gli stessi che abbandonano i rifiuti saranno quelli che su Tripadvisor lasceranno una pessima recensione lamentandosi che la città è sporca. Dovete solo vergognarvi!”