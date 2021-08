Da Riva Ligure alla Serie A di calcio femminile: Giulia Trasatti passa dal Genoa alla Sampdoria Ladies

Una giovane calciatrice di Riva Ligure, Giulia Trasatti, giocherà la prossima stagione in Serie A.

Giulia, che ha soli 17 anni, ha infatti lasciato il Genoa Femminile per varcare l’altra ‘sponda’ calcistica genovese, per approdare alla Sampdoria Ladies, che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie A.

Da tempo nel giro della nazionale (ultima convocazione nel mese di giugno con l’Under 21), l’attaccante ponentina sarà allenata dal nuovo mister blucerchiato Antonio Cincotta.

Per Giulia una ottima opportunità per mettersi in luce nel massimo campionato femminile, anche in ottica azzurra.