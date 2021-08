Arma di Taggia: ottimo successo per la prima del 'Ping Pong Tour 2021 TTX' in piazzale Chierotti (Foto)

Nonostante la pioggia abbia cercato di far saltare i programmi, si è svolta regolarmente l’undicesima tappa del ‘Ping Pong Tour 2021’ ad Arma di Taggia.

Era l’unico appuntamento in Liguria del circuito promozionale, voluto dalla Federazione Italiana Tennistavolo, che sta portando il ‘Table Tennis X’ lungo tutta la Penisola, ed è stato organizzato dal Tennistavolo Arma di Taggia del presidente Roberto Torgano e del vice Mario Manfrin, con il patrocinio del Comune di Taggia.

Location della manifestazione è stata piazza Tiziano Chierotti, sulla passeggiata a mare, dove sono stati montati gli otto tavoli a disposizione di tutti coloro che hanno voluto sperimentare il TTX, utilizzando le racchette in legno e le palline più grandi e pesanti di quelle da tennistavolo.

La FITeT era rappresentata dal vicepresidente vicario federale Carlo Borella e dal presidente del Comitato Regionale Liguria, Stefano Rebecchi. Per il Comune di Taggia hanno portato il loro entusiasmo il sindaco Mario Conio, l’assessore al Turismo Barbara Dumarte e il consigliere delegato allo Sport Raffaello Bastiani.

“La pioggia - racconta il presidente Torgano - ha un po’ imperversato, dopo che abbiamo terminato l’allestimento del villaggio, poi però ha smesso e ci ha permesso di mandare in scena il torneo del TTX, che, nonostante il maltempo, ha mantenuto 42 iscritti, che hanno iniziato a sfidarsi, in perfetto orario, nei gironi di qualificazione. L’evento ha avuto un’ottima riuscita e il sindaco e gli assessori presenti sono stati tutti soddisfatti. Ci auguriamo, sulla scorta di questa esperienza positiva, di riuscire a proporre la tappa anche il prossimo anno”.

Si è giocato ogni partita sulla distanza dei due set su tre e a vincere è stato Filippo Lucchese, che non è tesserato FITeT e ha battuto in finale Armando Torregrossa (Asd Toirano). Per il terzo posto Davide De Faveri (Centro Sportivo Baragallo) ha prevalso su Massimo Triberti (Tennistavolo Bordighera 1948).

“Come Comune - afferma il consigliere delegato allo Sport Bastiani - siamo felici e orgogliosi di avere ottenuto una tappa del circuito nazionale del ‘Ping Pong Tour 2021’. Taggia con questo evento conferma la sua vocazione sportiva. Abbiamo parecchi supercampioni locali, come il tennista Fabio Fognini, il nazionale di pallavolo Simone Parodi e l’ex giocatore di beach volley Matteo Varnier, che oggi è il tecnico di Daniele Lupo e Paolo Nicolai, la coppia azzurra argento a Rio 2016, che in questi giorni ha gareggiato a Tokyo. Oltre alla pratica ai massimi livelli, siamo interessati anche alla promozione sportiva e abbiamo sostenuto molto volentieri l’iniziativa organizzata dal Tennistavolo Arma di Taggia”.

Per il vicepresidente del TT Arma di Taggia Manfrin “Il TTX è nata come disciplina promozionale del tennistavolo e ha caratteristiche che la rendono praticabile da chiunque, anche coloro che non abbiano un’esperienza agonistica alle spalle. Il vincitore del torneo non è infatti un tesserato della Federazione ed è riuscito lo stesso a mettersi alle spalle degli atleti del nostro sport. Faremo il possibile per dare un seguito al nostro impegno a favore di questa disciplina così divertente e inclusiva”.

Il ‘Ping Pong Tour 2021 TTX experience’, che coinvolge 14 Regioni, è realizzato con il patrocinio del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Sport e Salute Spa, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Fondazione Sport City, con i partner commerciali Decathlon e Luanvi, il Charity Partner Play for Change e i Media Partner Corriere dello Sport, Tuttosport e la piattaforma Ogni Sport Oltre (OSO).