Ventimiglia: Fratelli d'Italia accoglie l'invito di Lega e Forza Italia per un confronto dopo il Consiglio sulla Coop

“Serve verificare, insieme agli alleati di Lega e Forza Italia, la tenuta della maggioranza che sostiene il Sindaco Scullino”: Lo ha detto il commissario Paolo Strescino, raccogliendo l’invito della Lega ad attivare un tavolo di confronto tra le forze politiche.

“Votazioni come quella sulla pratica Coop di via Tacito – prosegue Strescino - denotano una certa insofferenza da parte di molti eletti in seno al consiglio comunale di Ventimiglia e riteniamo che, responsabilmente, tutti gli attori siano chiamati a una riflessione approfondita sulla situazione politico amministrativa”.