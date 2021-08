L’Istituto Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia coadiutore dell’evento ‘SanremoMangiaNapoli’

Delineato il programma della terza edizione del Concorso ‘SanremoCantaNapoli’ con l'iniziativa collaterale ‘SanremoMangiaNapoli’, una sorta di ‘gemellaggio gastronomico’ tra la Regione Liguria e la Regione Campania.



Nelle due giornate di lunedì 20 e martedì 21 settembre, infatti, oltre all'evento musicale al Teatro dell’Opera del Casino Municipale, anche quello enogastronomico che si svolgerà nel salone del Grand Hotel des Anglais lunedì 20, alle ore 12, e che avrà come ospiti gli artisti della rassegna. Sarà l’Istituto Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia a coordinare con in suoi istruttori e allievi della terza classe, la regia dell’evento presentando una grande esposizione di prodotti Doc di Liguria e Campania in bella vista a favore delle telecamere di Rai Italia, per poi passare alla degustazione e alle interviste di rito ai 2 Chef delle regioni interessate, al direttore dell’Hotel Paolo Madonia e all’istruttore Walter Gaiaudi, i quali sono entusiasti dell’iniziativa che vedrà presenti all’appuntamento gli ospiti della rassegna che alloggiano al Grand Hotel.



Per l'occasione non mancherà un momento di intrattenimento musicale e, approfittando della presenza del pianoforte, alcuni giovani si esibiranno per il piacere degli ospiti e delle autorità che presenzieranno all’evento giunto con crescente successo alla terza edizione grazie alla volontà di Ilio Masprone. Quest'anno infatti saranno presenti grandi personaggi della musica leggera e napoletana. Produttore esecutivo per conto di Rai Italia, Vincenzo Russolillo (patron di Casa Sanremo durante il Festival).