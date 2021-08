Sanremo: serie di controlli delle forze dell'ordine, nessuna sanzione ma informazioni ai locali (Foto)

Serie di controlli, per tutta la serata di ieri a Sanremo, da parte delle forze dell’ordine, in un classico servizio portato avanti da Polizia Municipale, Finanza, agenti del Commissariato e Carabinieri.

Il servizio è presente la sera come ogni fine settimana, per garantire la sicurezza dei molti residenti e turisti che affollano i locali, soprattutto nel centro della città, in quelli che vengono conosciuti come quelli della ‘movida’.

Bar e ristoranti strapieni, anche se i molti dehors e la voglia di stare all’aperto, ha evitato la richiesta dei ‘Green Pass’, se non in casi specifici. Non ci sono state sanzioni, anzi le forze dell’ordine hanno portato avanti un’opera informativa per i gestori dei locali, vista anche la difficoltà iniziale nel portare avanti la normativa messa in campo a livello nazionale.

Le forze dell’ordine proseguiranno nei servizi di controllo ma, almeno per i primi giorni non sembra che siano particolarmente intenzionate a elevare multe o sanzioni, per consentire ai locali di mettersi in pari con le norme. A dire il vero, secondo le conferme arrivate nelle ore successive al sabato sera, quei pochi che hanno mangiato o consumato all’interno, avevano il ‘pass verde’, anche a dimostrare che in molti sono vaccinati e hanno scaricato il tesserino previsto.