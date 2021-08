Imperia: tunisino 35enne aggredito con una coltellata al volto nella notte in spianata Borgo Peri

Un uomo di 35 anni, di nazionalità tunisina, è stato aggredito questa notte in spianata Borgo Peri ad Imperia. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri che stanno seguendo le indagini del caso, l’uomo sarebbe stato aggredito da due connazionali, che lo hanno colpito al volto con un’arma da taglio.

L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 e portato in ospedale a Pietra Ligure. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. I Carabinieri stanno svolgendo indagini per tentare di risalire ai due aggressori.