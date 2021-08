Ventimiglia: gli sbandieratori del Sestiere Burgu all'iniziativa commerciale del 'Desbaratu'

Il Sestiere Burgu, storico e noto gruppo medievale della città di Ventimiglia, non poteva mancare all'appuntamento estivo del 'Desbaratu'.

"Infatti oggi - si spiega nel comunicato -, in occasione dell'iniziativa dei commercianti della città di confine, sono state moltissime le rappresentazioni che il gruppo ha messo in mostra a tutti visitatori, con i sui sbandieratori e tamburini. Orgoglio e soddisfazione del presidente Cav. Ramon Bruno e Veronica Pelle, vice presidente del Sestiere Burgu, i quali ringraziano tutto il gruppo del Sestiere e tutta l'organizzazione dell'evento per l'invito e per l'accoglienza calorosa. Un ringraziamento va anche ai volontari che durante l'esibizione hanno fornito sostegno e bevande fresche".

Partner della manifestazione: Pasta Fresca Morena, Pellicceria Franco, Keba Alìe.