Calcio: domani amichevole per l'Imperia, un test preparatorio per la stagione 2021/2022

Prosegue la preparazione dell'Imperia per la stagione 2021/2022. Da ieri la squadra si allena temporaneamente allo stadio Nino Ciccione. Questa mattina, alle 10, sosterrà la seconda seduta sul manto erboso dello stadio neroazzurro, domani invece, sempre allo stesso orario, spazio a una partita amichevole in famiglia.



"A proposito di amichevoli la prima uscita ufficiale dei ragazzi di mister Paolo Cortellini sarà venerdì 13 agosto alle ore 20. 30 al De Vincenzi di Pietra Ligure. Giglio e compagni affronteranno i padroni di casa del Pietra Ligure, squadra militante nel campionato di Eccellenza e allenata da Mario Pisano. Per Cortellini l'occasione sarà buona per vedere i suoi all’opera e per raccogliere i frutti delle prime due settimane di lavoro atletico e con tanto pallone" - sottolineano dall'Imperia.