Ventimiglia: crisi di maggioranza, la lista Scullino promuoverà un vertice "Non sono disposto a subire ordini"

"Avevo programmato prima dell'ultimo consiglio comunale di stare tre giorni con mia figlia e i miei nipoti e così farò. Concordo che sia necessario chiarire con tutte le forze di maggioranza se ci sono le condizioni per proseguire serenamente l'attività amministrativa”.

Interviene così il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, in risposta ai diversi interventi delle forze politiche di queste ultime ore, dopo il Consiglio comunale di giovedì sera. “La mia lista – prosegue Scullino - promuoverà un vertice con Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega, ma anche con il consigliere del gruppo misto Francesco Mauro, per comprendere gli obiettivi principali da perseguire e se vi è l'accordo per farlo iniziando dal tema dell'immigrazione, della sicurezza e dello sviluppo economico della città. Tra le domande che faremo ci saranno certamente quelle che riguardano le nuove proposte di apertura di attività commerciali, le voteremo in base a chi abita nel luogo in cui si devono insediare oppure su un criterio generale valido per tutti? Centro di accoglienza si oppure no?”

“Credo che ci siano le condizioni per proseguire come da mandato dei cittadini – termina Scullino - ma non sono disposto però a subire ordini che arrivino da persone che non sono state elette, sono contrario alle Giunte ombra che sino ad oggi non ci sono state, non credo che inizieremo adesso”.