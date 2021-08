Due ristoranti di Arma di Taggia finiscono a loro insaputa sulla mappa delle attività 'no Green Pass'

Ci sono due ristoranti di Arma di Taggia che a loro insaputa si sono trovati sulla mappa denominata 'Aperti e Liberi'. Stiamo parlando della mappa emersa ieri a livello nazionale sui principali canali del movimento contro il green pass, dove vengono indicate tutte quelle attività che hanno scelto di non chiedere ai clienti la certificazione diventata obbligatoria per chi consuma all'interno. La notizia di questa mappa ha fatto il giro d'Italia, ripresa dai principali media nazionali e dalle agenzie, così abbiamo indagato su quale fosse la situazione in provincia di Imperia.

Scorrendo la cartina, sulla provincia di Imperia, spiccano solo due attività che si trovano entrambe ad Arma di Taggia a pochi metri l'una dall'altra: il Vento Largo e La Pera Rossa. Il primo è uno dei ristoranti storici del centro armese, il secondo ha aperto da pochi anni guadagnandosi un posto tra i più rinomati. Ad accomunarli oltre alla cucina e alla vicinanza, oggi, la sorpresa di essersi ritrovati su questa mappa. Tutto questo senza che i diretti interessati ne fossero al corrente, anzi.

"Noi il green pass lo chiediamo all'interno del ristorante - ci tiene subito a precisare Massimo Nepita del Vento Largo - Rispettiamo la legge e non abbiamo idea di chi ci abbia messo su questa mappa".

Dello stesso avviso anche Giacomo Perato, chef de La Pera Rossa: "Io lo chiedo ai clienti all'interno ma spesso sono loro i primi a mostrarlo. Poi, mi devo anche fidare, non sono un carabiniere. La trovo una assurdità ma ribadisco lo chiediamo".

Abbiamo chiesto a entrambi se l'obbligo di presentare il green pass per chi consuma all'interno abbia influito sulle prenotazioni. "Al momento per stasera abbiamo solo due tavoli dentro e pieno fuori ma è anche estate - dice Nepita - è sempre stato così, anche prima del green pass".

Concorda anche Perato: "No, adesso fa caldo tutti preferiscono mangiare all'esterno. Quindi per il momento non abbiamo avuto problemi sulle prenotazioni. Bisognerà vedere tra qualche mese, quando saremo in autunno".