Stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Diano Marina: Comune sigla accordo con Easycharge

Grazie all'accordo siglato con la società Easycharge srl, il Comune di Diano Marina si doterà di una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Stazioni di ricarica che saranno posizionate in aree di parcheggio comunali ancora da definire.



Tutte le infrastrutture di ricarica installate saranno accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per ricaricare il veicolo basterà usare uno smartphone o una tessera identificativa e il sistema di fatturazione, gestione e prenotazione avverrà tramite un'applicazione gratuita che consentirà anche la ricerca delle stazioni di ricarica su mappa interattiva. Dall'applicazione si potrà inoltre verificare la disponibilità della colonnina di ricarica e l'eventuale prenotazione oltre che monitorare lo stato della ricarica in corso e il suo costo.





“L'approvazione della convenzione con Easycharge per avere sul territorio fino a 4 colonnine di ricarica – commenta il vice Sindaco Cristiano Za Garibaldi - è un tassello in più al puzzle di una Diano Marina improntata alla mobilità sostenibile. Dopo le colonnine di ricarica per le biciclette elettriche, installeremo quelle per le auto, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per aumentare l'appeal di Diano Marina agli occhi dei turisti provenienti da tutto il mondo. Ci auguriamo che la mobilità sostenibile diventi uno stile di vita per tutti, per migliorare la qualità della nostra vita e di quella delle generazioni future”.