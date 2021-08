Calcio: al via i tesseramenti per il settore giovanile dell'Atletico Argentina per la prossima stagione

Sono aperti i tesseramenti per il settore giovanile e le iscrizioni per la scuola calcio dell’Atletico Argentina per la stagione 2021/2022.

Si potranno iscrivere i giovani atleti nati dal 1° gennaio 2005 alla leva del 2016, presso la segreteria del campo sportivo ‘Ezio Sclavi’ di Arma di Taggia. Al mattino, dalle 10 alle 12, e al pomeriggio dalle 15.30 alle 19, i dirigenti spiegheranno come si svolgerà l’attività e, a breve, saranno comunicate le date per gli ‘open day’ che vedranno nuovamente protagonisti altri giovani calciatori.