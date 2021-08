All'Ospedaletti Scuola Calcio gratuita per i ragazzi del 2014, 2015 e 2016

L’Ospedaletti apre a tutti la possibilità di avvicinarsi sin da piccoli al fantastico mondo del calcio.



La società orange ha scelto di offrire gratuitamente la Scuola Calcio per le annate 2014, 2015 e 2016, per tutta la stagione.

“Una grande opportunità per far crescere i bambini in un ambiente sano, con istruttori qualificati e la grande occasione di allenarsi in un settore giovanile che può vantare l’affiliazione con il Genoa, partnership che negli anni ha visto molti ragazzi andare in prova per poi trasferirsi definitivamente in rossoblu” dichiarano dalla società orange.

“L’Ospedaletti dimostra da sempre grande attenzione alla crescita dei piccoli calciatori, seguendoli nel loro percorso sportivo e umano - aggiungono - e, siccome il calcio è di tutti, la società ha scelto di aprire le porte ai più piccoli e alle loro famiglie in maniera totalmente gratuita per l’intera stagione.

Gli allenamenti per le annate 2014, 2015 e 2016 saranno il mercoledì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 11.30.

Per informazioni: 331.7818328 (Paolo); 349.8540779 (Josè)