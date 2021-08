‘uBroker’: fare impresa cambiando e crescendo con coerenza

“Fare business restando coerenti. Svilupparsi accogliendo il nuovo che avanza armonizzandolo con il proprio codice etico umano e professionale insieme. Per crescere e guardare avanti con fiducia alle sfide che un mondo e un mercato in continua evoluzione oggi più che mai impongono”.

Lo afferma Cristiano Bilucaglia, Founder (insieme a Fabio Spallanzani) Ceo e Chairman di ‘uBroker Srl’, azienda che dal 2015 a oggi per prima al mondo e in Italia azzera le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse, grazie a un collaudato e rodato fidelity program in grado di garantire massima affidabilità, risparmio e soddisfazione al cliente finale, e redistribuendo una parte consistente dei propri utili in preziose attività di mecenatismo sociale su più fronti.

“La pandemia ha indubbiamente impattato in maniera decisiva sulle nuove frontiere del fare impresa. E noi, che ci rivolgiamo al target consumer, privati e PMI, ne abbiamo colto tutte le opportunità intrinseche facendo tesoro di quest’esperienza. Abbiamo trasferito sul web i valori che da sempre ci contraddistinguono come autonomia, coraggio, intraprendenza e impegno valorizzando al massimo le nostre human resources grazie a un nuovo modo di impiegare lo smart working, a oggi il solo e vero network marketing fondato su principi relazionali e d’impresa efficaci ed efficienti”, approfondisce l’industriale piemontese già eletto ‘Imprenditore dell’Anno’ per le sue idee rivoluzionarie in materia economica (con l’EuroCredito, prima moneta complementare italiana, nel 2008 salvò oltre 3mila aziende dalla crisi).

“uBroker Srl si pone quindi in perfetto equilibrio tra ieri e oggi. Per noi il domani è un percorso armonico di conciliazione delle differenze in ambito imprenditoriale fatto guardando con rinnovata fiducia al mercato in modo proattivo. Strutturato. La nostra organizzazione premia impegno e talento ogni giorno, considerando l’utente che ci accorda la sua preferenza come alfa e omega di ogni nostro processo industriale atto a conferire piena soddisfazione a chi, tramite noi, fruisce ogni giorno con serenità delle utilities necessarie per la vita e il lavoro”.

Per poi concludere: “Con in più la possibilità di trovare nella bolletta azzerata non solo una delizia per il portafoglio, ma altresì una preziosa opportunità d’impiego per chi desideri aderire spontaneamente a scelgozero.it, trasformando così la fattura di luce e gas in un’occasione di incremento dei propri ricavi netti mensili. Con la fiducia di chi sa di poter contare su una realtà multipotenziale sana, solida, trasparente e sempre al servizio del cliente. Condividendo sforzi e risultati anche con chi ha avuto meno. Destinando una porzione del proprio guadagno al sostegno di attività solidali di prim’ordine, serie e riconosciute, oggi più che mai, in questo preciso momento storico, fondamentali per la ripartenza e il benessere delle persone”.