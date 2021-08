Non solo località di mare, la ripartenza del turismo a Ponente rilancia anche l’entroterra

Sanremo è leader della ripartenza turistica e l’intero Ponente sta ritrovando i vacanzieri per l’estate 2021 della rinascita dopo un anno e mezzo di emergenza. E le buone notizie non toccano solamente le località di mare, ma anche il sempre più promosso e sponsorizzato entroterra.

Le amministrazioni comunali sono ormai costantemente impegnate nella promozione delle zone collinari e il lavoro sembra pagare. In particolare gli stranieri sono grandi amanti delle nostre alture.

Le buone sensazioni sono confermate anche dal presidente provinciale di Federalberghi, Igor Varnero: “L’impressione è che anche nell’entroterra funzioni bene la ristorazione e che il mondo degli alloggi viaggi in abbinato. Da adesso e fino ai primi di settembre, se le regole non cambiano, la stagione dovrebbe andare bene”.

Gran parte dei turisti che scelgono il Ponente, quindi, non lo fanno solo per le note località di mare, ma anche per vivere il relax, il fresco, la tradizione e la storia del nostro entroterra. Una risorsa in più che ora le amministrazioni comunali hanno scelto di promuovere facendo squadra.