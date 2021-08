Ceriana (IM): alla scoperta dei deliziosi formaggi dell’azienda agricola Passo del Bosco

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Ceriana, un bellissimo paese nell’entroterra di Sanremo, circondato da ampie vallate ricoperte di uliveti e di boschi. Qui un tempo l’allevamento delle capre era molto diffuso perché serviva sia per tenere puliti gli uliveti sia per la produzione di ottimi formaggi. Oggi l’allevamento le capre sono quasi del tutto scompars, ma l’azienda Passo del Bosco con coraggio e passione tiene viva la tradizionale produzione di formaggi, particolarmente gustosi e sempre di grande pregio.

L’azienda Passo del Bosco, grazie alla cura e attenzione con cui sono seguite tutte le fasi di produzione, garantisce un’offerta molto varia di formaggi freschi e stagionati.





L’azienda agricola si trova poco dopo l’abitato di Ceriana seguendo la provinciale in direzione Bajardo in località Passo del Bosco ed ha il suo punto di forza nell’allevamento di capre camosciate. Un piccolo gregge di circa 150 animali che alimenta una prelibata e ricercata produzione di formaggi freschi, stagionati e un delicato yogurt di capra.

Paolo si occupa dell’allevamento e della produzione del latte, mentre la moglie Elisa si occupa della trasformazione artigianale in ottimi formaggi.

Fra i formaggi stagionati, oltre alle delicate Caciotte con pasta semi cotta e le gustose e tradizionali Tome con latte crudo, meritano una segnalazione anche un pregiato “Blu di Capra” ed un originale “Casteldelbosco”, che presenta la stessa consistenza del famoso “Castelmagno”, da cui prende ispirazione il nome.

Fra i formaggi freschi da citare la “Robiola” ottenuta con una lavorazione a freddo, la Ricotta. che, rappresenta un prodotto molto richiesto dalla clientela per il sapore gradevole e l’alta digeribilità e un antico formaggio fresco e a pasta molle, la Giuncata.

Completano l’offerta di questo caseificio il Bruss, una ricotta dal gusto molto forte, che è tornato oggi in produzione perché è utilizzato come ingrediente di base per molte preparazioni della cucina tradizionali e un ottimo Yogurt

Un’azienda interessante e che sta portando avanti importanti progetti per aumentare il numero delle capre allevate e migliore e ampliare i servizi offerti al pubblico, a partire dall’ospitalità.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

L'azienda Agricola Passo del Bosco si trova a Ceriana in località Passo del Bosco

E' possibile anche visitare le stalle e osservare in un terreno boschivo recintato l'allevamento brado dei maiali, che vengono utilizzati per produrre la tipica e tradizionale Salsiccia di Ceriana.