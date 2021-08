Ventimiglia: macchine sulle strisce pedonali di fronte alla stazione, la protesta di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, M.M., ci ha scritto per segnalare la costante presenza di vetture parcheggiate sulle strisce pedonali all'esterno della stazione ferroviaria di Ventimiglia:

“Queste impediscono il passaggio dei pedoni ma anche e soprattutto dei viaggiatori con valigie e bagagli oppure di persone diversamente abili. Le macchine occupano anche, in parte, la corsia destinata al transito delle macchine sulla piazza. Negli ultimi mesi il problema é stato diverse volte segnalato agli organi di competenza (tra cui il Sindaco) e anche caricato sulla nuova App del comune ma ad oggi nessuno a risposto e soprattutto nessuno é intervenuto per risolvere il problema. Chiediamo il ripristino delle strisce pedonali, attualmente quasi cancellate e invisibili perché ricoperte dall"asfaltatura effettuata in primavera e anche la posa di un paio di panettoni in cemento al fine di dissuadere la sosta selvaggia delle macchine (tra l'altro quasi sempre le stesse!)”.