Imperia: scomparsa di Mario Martucci, il cordoglio e il ricordo dell'assessore Luca Volpi

“Ciao Mario, siamo in tanti oggi sgomenti e sinceramente addolorati. In questi anni ci hai onorato, rallegrato, arricchito con la tua amicizia e la tua preziosa collaborazione prestata a questo Assessorato con la unica attenzione verso i più fragili.

‘Che problema c’è, ci penso io’ dicevi sempre a chi ti confidava una preoccupazione, una difficoltà. Sempre pronto a risolvere, a contrastare le problematiche che si presentavano, sempre con generoso entusiasmo e con grande, naturale, spontanea e disinteressata disponibilità, con appassionata condivisione, con serietà, con affetto schietto e senza inutili fronzoli.

Grazie Mario, ci mancherai, indubbiamente, ma continuerai a vivere nei nostri ricordi più belli.

Credo, anzi sono sicuro, che è stato così per tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti, per i numerosi iscritti al Centro Carpe Diem e per il personale dell’Assessorato a me preposto, e quindi, a nome di tutti noi esprimo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla tua amata famiglia.

Luca Volpe”.