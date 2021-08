Imperia: scomparsa del consigliere Mario Martucci, il ricordo e il cordoglio dell’Associazione 'Imperia Insieme'

"L’Associazione Imperia Insieme in questo momento doloroso si unisce al cordoglio della città per la perdita del proprio Consigliere Mario Martucci e porge ai suoi cari le più sincere e sentite condoglianze. Mario Martucci lo ricordiamo con affetto per il suo grande impegno nel sociale, molto attivo presso il Carpe Diem, per le persone fragili e per la sua città si è sempre distinto come persona di grande generosità ed altruismo e nell’associazione ha sempre partecipato con grande fervore per il bene della sua città, ricevendo nelle ultime elezioni un grande sostegno alla sua candidatura a Consigliere. Rimarrà per sempre nella nostra memoria, è stato un privilegio averlo conosciuto.



Il Presidente

Angelo Musso".