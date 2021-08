Noleggia una barca presso il Cantiere Nautico Diurno ed esplora la costa del Mar Ligure di Ponente in completa libertà

Se adori il mare e desideri trascorrere delle vacanze estive indimenticabili, lontano dalla ressa delle spiagge affollate, regalati delle giornate in barca. Non perdere l’occasione per godere dal largo di una vista unica sulla costa in totale sicurezza e vai alla ricerca di approdi e calette poco frequentati. Si tratta di un'esperienza adatta a tutti e non importa che tu sia con la famiglia o con gli amici, questa esperienza ti riserverà tanto sole, mare e relax per una vacanza unica. Al Cantiere Nautico Diurno, i cui ormeggi sono situati alla foce del torrente Argentina a due passi dalla pista ciclabile, tra Arma di Taggia e Riva Ligure, è possibile noleggiare barche sia con che senza patente, per una completa autonomia di navigazione.

Tutte le imbarcazioni in affitto sono equipaggiate con motori nuovi da 40 cavalli mentre i natanti sono attrezzati con tendalino ombreggiante, dotazioni di sicurezza, autoradio, doccetta e portabibite. È possibile effettuare il noleggio anche per manifestazioni o uscite notturne e, nel caso, potrai noleggiare in loco l'attrezzatura da pesca.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiama al 0184 487010 oppure 329 3358932, manda una mail a info@cantierenauticodiurno.it e visita il sito www.noleggioriva.it.