Al 'Somo Lounge' il menù si arricchisce con nuovi piatti della tradizione ligure e tutti i venerdì sera, a partire dal 6 agosto, 'cena spettacolo' con Sax e Dj Live

L'Hotel Napoleon è gestito dalla Famiglia Bianchi Martina da tre generazioni dal 1958 e quest'anno ha inserito nella gestione familiare il 'Somo Lounge' per il periodo estivo, con una proposta innovativa di ristorazione a bordo piscina, diretto dall'Executive Chef Lorenzo Leuzzi.

“Il 'Somo Lounge' in questi giorni – ci ha spiegato lo Chef Lorenzo Leuzzi - ha arricchito il suo menù con i grandi classici della cucina di mare e ligure, come il “polpo e patate” a nostro modo e le “linguine alle vongole” con i prodotti del nostro orto come i limoni, il prezzemolo e il peperoncino.

Il legame, oramai dal ’58, con il territorio ligure è ancora una volta rimarcato”. Ma non è tutto! Ogni venerdì sera, per tutto il mese di agosto, si effettueranno 'cene spettacolo' con Sax e Dj Live in sottofondo musicale. Questo format per il week end di ferragosto sarà proposto anche nelle serate di sabato e domenica”.

Lo staff del ‘Somo Lounge’ vi aspetta in corso Marconi, 56 a Sanremo, presso l'Hotel Napoleon. Prenota al 348 5191710.