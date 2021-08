Nel parcheggio sotto le torri di Colombo siringhe ed escrementi, la denuncia del consigliere Barbara Brungolo

Da quasi un mese nel parcheggio sotto le Torri di Colombo di Arma di Taggia c'è un angolo usato da tossicodipendenti. Una condizione di degrado sotto gli occhi di chiunque usi la struttura.

Siringhe abbandonate ma anche tracce di escrementi, completano un quadro problematico in pieno centro. Una situazione denunciata da Barbara Brugnolo, consigliere comunale del gruppo "Il Passo Giusto".

"Con quale coraggio e serenità si possa parcheggiare lì sotto - attacca l'esponente del gruppo di opposizione a Taggia - è una domanda che sorge spontanea. Le siringhe sono talmente tante che fanno supporre una carenza di controllo che si prolunga da molto tempo. Non si tratta solo di mancanza di pulizia che già sarebbe sufficiente a far scattare l'allarme ma c'è un problema che riguarda l'incolumità pubblica evidenziando soprattutto una carenza di sicurezza. Esistono telecamere per verificare cosa succede li sotto di notte e per garantire una certa tranquillità a chi usufruisce del servizio?"

Poi la consigliere Brugnolo analizza: "Quando le promesse sono quelle di garantire una città pulita e sicura, è un dovere mantenere tali promesse. Quando si istituisce un servizio a pagamento, è un dovere garantire che tale servizio venga erogato al meglio. Un parcheggio che l'amministrazione comunale ha deciso di rendere a pagamento, con lo scopo di un maggiore introito per le casse comunali, ma che la maggior parte dei mesi dell'anno resta quasi completamente vuoto".

"Una condizione - aggiunge - che crea un indubbio disagio per i cittadini e commercianti delle zone circostanti che soprattutto nei mesi invernali non hanno diritto di usufruire gratuitamente di un silos che resta inutilizzato. A prescindere dalla scelta politica che era stata fatta, di rendere a pagamento l'ennesimo parcheggio, quello che sconcerta è entrare, percorrere pochi metri e trovare mura imbrattate di sangue, feci umane, e cosa più grave una distesa di siringhe, che rappresenta cosa probabilmente accade di notte in quel luogo".