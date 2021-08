È Mauro Bariani di Chiusanico la vittima dell'incidente mortale sulla SS28

Oggi pomeriggio il 44enne stava percorrendo la SS28 quando si è scontrato con una cisterna in località gombi dei Ricci a Chiusavecchia. Il centauro è rimasto schiacciato sotto l'altro mezzo. Sul posto è intervenuto prontamente il personale medico del 118, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco ma, purtroppo, per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri che hanno transennato l'area dell'incidente in attesa dell'arrivo del medico legale.