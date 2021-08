Arma di Taggia: siringhe nel parcheggio delle torri di Colombo, Conio "Domani la pulizia e avvisate le autorità"

"Entro venerdì l'area sarà pulita. Era un servizio già programmato". È quanto assicurato dal sindaco di Taggia, Mario Conio, dopo la denuncia fatta dalla consigliere comunale de 'Il Passo Giusto' Barbara Brugnolo che ha segnalato la presenza di numerose siringhe in una intercapedine del parcheggio sotto le Torri di Colombo ad Arma di Taggia.

Uno spazio nascosto che è diventato ricettacolo di siringhe usate. Una situazione di degrado che come evidenziato dall'esponente di opposizione porta a una considerazione anche sulla pubblica sicurezza. "Il problema ci era stato sottoposto nei giorni scorsi da un cittadino ed è stata nostra premura verificare la gravità della situazione e muoverci di conseguenza da un lato informando l'ufficio ambiente e dall'altro chiedendo l'intervento di altre istituzioni" - precisa Conio.

"E' evidente che lì ci siano dei tossicodipendenti che utilizzano quegli spazi più nascosti e lontani da occhi indiscreti. - aggiunge il primo cittadino - Bisogna cercare di capire se ci sia la possibilità di aiutare queste persone e da parte loro la volontà di essere aiutate. Per questo abbiamo informato le autorità competenti e dato disposizione di ripulire l'area. Per accedere dovranno intervenire gli operai e rimuovere la griglia. Un intervento in programma domani".

"Al di là di questa criticità, il parcheggio oggi è in ottime condizioni e con un decoro che mai ha avuto in passato. Ricordo che prima che ce ne occupassimo quel parcheggio versava per davvero in condizioni di evidente degrado sotto gli occhi di tutti" - conclude il sindaco Conio.