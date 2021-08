CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 5 agosto 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS 9 – ore 17.00 - 21.00 – di Justin Lin - con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole – Azione/Avventura - "Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 17.15 - 20.45 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- JUNGLE CRUISE – ore 17.20 - 21.15 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- OLD – ore 17.45 - 21.30 – di M. Night Shyamalan - con Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird – Thriller - "Un gruppo di persone si trova in vacanza in un idilliaco pezzetto di paradiso, una spiaggia tropicale distante dalle note mete turistiche. Tuttavia mentre si stanno rilassando al sole si rendono conto ben presto che c'è qualcosa che non va: un misterioso fenomeno li sta facendo invecchiare a ritmo accelerato tanto da ridurre la loro intera vita a poche ore…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA CASA IN FONDO AL LAGO – ore 17.40 - 20.40 – di Alexandre Bustillo, Julien Maury - con James Jagger, Camille Rowe, Eric Savin - Thriller - "Tina e Ben sono una coppia di giovani youtuber specializzati in video di esplorazione subacquea. Durante le immersioni in un remoto lago francese, scoprono una casa sommersa in acque profonde. Quella che inizialmente era una scoperta unica si trasforma presto in un incubo quando capiscono che la casa era teatro di crimini atroci. Intrappolati, con le loro riserve di ossigeno che cadono pericolosamente, Tina e Ben si rendono conto che il peggio deve ancora venire: non sono soli in casa…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO – ore 17.00 – di Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen - Animazione - "Il perfido principe della jungla Mago Kahn ha finalmente ottenuto il diamante magico che, secondo la leggenda, è in grado di esaudire ogni desiderio quando viene esposto alla luce della luna piena. La gioia però dura poco: Marco, un ragazzino sveglio, orfano e senzatetto, riesce a rubare il diamante allo scopo di concedersi finalmente un buon pasto caldo. Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai esistito, si gode giorni tranquilli insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere avventurose esperienze. L'occasione arriva inaspettatamente quando Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, irrompe nella vita dei ragazzi per portarli con sé alla ricerca del diamante tanto bramato. Ognuno di loro ha una ragione diversa per volersene impossessare. Comincia così una corsa ricca di colpi di scena per mettere le mani sul prezioso diamante magico…”

Voto della critica: **

- MARX PUO’ ASPETTARE – ore 20.30 – di Marco Bellocchio - con Marco Bellocchio - Documentario - "Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, morto suicida il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere ‘universale’: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti, ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità alla madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia…”

Voto della critica: ****

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

- PETER RABBIT 2 – ore 21.30 – di Will Gluck – con Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Margot Robbie, Elizabeth Debicki - Animazione - "Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 21.15 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 21.15 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- JUNGLE CRUISE – ore 21.30 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MARX PUO’ ASPETTARE – ore 21.00 – di Marco Bellocchio - con Marco Bellocchio - Documentario - "Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, morto suicida il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere ‘universale’: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti, ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità alla madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THE SUICIDE SQUAD – ore 21.00 – di James Gunn - con Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jared Leto – Azione/Avventura/Fantasy - "Belle Reve è la prigione con un record molto particolare: quello del tasso di mortalità più alto degli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali, ed è qui che Amanda Waller ‘recluta’ i suoi agenti per la speciale Task Force dove le missioni suicide sono all'ordine del giorno. Sotto il comando del colonnello Rick Flag, i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn, si recano sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- JUNGLE FEVER – ore 21.00 – di Spike Lee. Con Wesley Snipes, Anthony Quinn, Annabella Sciorra, John Turturro, Samuel L. Jackson - Drammatico - "Flipper Purify è un architetto nero e felicemente sposato con una figlia piccola; ha problemi con suo padre e con il fratello tossicodipendente, ma avrà ancor più problemi quando si innamorerà, ricambiato, della sua nuova segretaria, l'italoamericana Angie Tucci. Flipper lascia la sua famiglia ed Angie molla il fidanzato, ma viene malmenata dal padre e cacciata di casa…”

Voto della critica: ***





