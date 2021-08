Ventimiglia: in estate ritorna il problema del parcheggio a bordo strada nella zona delle ‘casette’ di Latte

L’estate entra nel vivo e a Latte ritorna come ogni anno il problema del posteggio a lato strada nella zona delle ‘casette’. Da una parte ci sono i proprietari degli immobili e i bagnanti che, comprensibilmente, vogliono parcheggiare vicino alla spiaggia; dall’altra automobilisti e motociclisti che, altrettanto giustamente, vogliono percorrere la strada in sicurezza senza mezzi posteggiati in carreggiata.

Se, infatti, le auto riescono a stare a bordo strada senza particolare ingombro, così non è per mezzi pesanti, furgoni e anche camper che qualcuno posteggia lato mare anche per diversi giorni.

Partendo dal dato di fatto rappresentato dal divieto di sosta in vigore, in tanti chiedono una soluzione alternativa all’unico parcheggio della zona: quello dei Balzi Rossi, a pochi metri dal confine, è parecchio lontano. Chi vuole rispettare le regole, infatti, è costretto a una lunga camminata per raggiungere la spiaggia, passando anche nelle gallerie con ovvi pericoli. Da aggiungere al dibattito anche il tema della velocità: molti automobilisti e motociclisti chiedono più sicurezza ma, allo stesso tempo, spesso percorrono la strada a grande velocità e i molti incidenti in zona ne sono la pratica dimostrazione.

Interpellati in merito, dal Comune fanno sapere che il tratto di strada è di competenza di Anas e che di soluzioni alternative, al momento, non ce ne sono. E, comunque, non spetterebbero al Comune. Ma c’è anche una piccola apertura: “Se ci sono delle proposte presentatele e chiederemo ad Anas di intervenire”.