Imperia: dopo anni di duro lavoro la cooperativa 'Goccia' si aggiudica importanti premi internazionali

Nell’anno del 10° anniversario arriva alla cooperativa sociale ‘Goccia’ il riconoscimento del lavoro, sia quello svolto sul territorio che quello di inserimento di persone socialmente fragili, per cui è spesso complesso un inserimento nel mondo del lavoro. Un lavoro etico e sociale che ci ha portato con orgoglio fino a qui.

I migliori oli extra vergini del 2021 sono stati premiati con l'attestato high-quality-standard dalla giuria Internazionale del Montecarlo Masters of olive oil International Contest Moooic edizione 2021, questa è l'onorificenza ottenuta l’Olio Cru. Inoltre, con il Monocultiva Taggiasca ha ricevuto il good-quality extra virgin olive oils. Anche al ‘Berlin Global Olive Oli Awards ha ottenuto il certificato ‘Gold Awards’ sia per l’olio Cru per il Monocultivar Taggiasca’.

“La nostra storia – scrive la direzione della cooperativa - ha inizio nel 2011 e ci occupiamo sia di sociale che di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate appartenenti alle fasce deboli, in collaborazione con gli enti preposti. La voglia di migliorarci sempre e di avere un confronto con il nostro operato ci ha spinto a partecipare a questi concorsi Internazionali, in modo da avere anche un riscontro dai migliori giudici del settore. Abbiamo iniziato recuperando terreni abbandonati, soprattutto uliveti della Val Prino e, con il passare degli anni e la formazione, il settore è stato ampliato anche con la gestione di diversi vigneti. Ad oggi ci occupiamo di manutenzione del verde pubblico e privato, giardinaggio, orticoltura, olivicoltura e viticoltura. Dal 2018 inizia la gestione del Frantoio DOL.VA.PRE, in prossimità di Dolcedo, dove effettuiamo moliture c/terzi per privati e aziende e produciamo il nostro olio extra vergine di oliva monocultivar e DOP, frutto dei nostri ulivi siti nel territorio locale. In questo modo si conclude il percorso ‘dalla terra alla tavola’ così da avere il prodotto finito da offrire ai nostri clienti. La qualità del prodotto per noi è fondamentale, per cui da anni utilizziamo principalmente prodotti biologici per le nostre colture. Riteniamo inoltre di grande importanza la salvaguardia dell'ambiente e della nostra salute: il nostro obiettivo è quello di coltivare prodotti sani e naturali appartenenti al nostro territorio, così da offrire alla comunità un prodotto di buon livello”.

“Crediamo in un'impresa aperta alla pluralità di collaborazioni che possano generare capitale e innovazioni sociali, nella quale ognuno possa essere parte attiva ed integrante. Ci sentiamo impegnati a lavorare per la crescita di una comunità solidale e partecipata, capace di valorizzare le diversità e rispondere a nuovi bisogni. In quest'ottica, realizziamo anche l'attivazione di tirocini formativi che permettono l'inserimento di persone vulnerabili e richiedenti asilo nel mondo del lavoro. In questo modo si insegna loro un mestiere che favorisce l'integrazione nel tessuto sociale imperiese, si da un'istruzione rurale e si affronta il tema dell'integrazione e del contrasto al lavoro nero. Tutto ciò è sempre svolto nell'ottica di far sviluppare l'autonomia personale ed una dignità sociale riconosciuta all'interno delle nostra società. Nel contempo, si lavora anche per il territorio, recuperando le terrazze liguri abbandonate della nostra Provincia, riqualificando e riportando a produzione terreni trascurati”.

La cooperativa Goccia è una realtà che si è inserita sul territorio da 10 anni ed ha sviluppato nel tempo una proficua rete di collaborazioni, sia con le pubbliche amministrazioni che con i privati, la cooperativa infatti intrattiene rapporti costanti con altre realtà del territorio: cooperative sociali, associazioni, enti di formazione e centro per l'impiego. In più occasioni si vengono a creare delle vere e proprie collaborazioni che hanno fini comuni, il tutto nell'ottica mutualistica che caratterizza la cooperativa. Per citarne e ringraziarne alcuni: Olio ROI di Badalucco con il quale realizziamo l’Olio CRU Golf gestendo per lui gli ulivi presenti nel Golf di Sanremo. Florcoop per cui gestisce il Frantoio DOL.VA.PRE sito in via Dolcedo 167, in cui la cooperativa gestisce per conto proprio e conto terzi la parte della molitura, il ritiro e la messa in salamoia delle olive. Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, che supporta con informazioni utili relative all'agricoltura e ai bandi. Legacoop che supporta e sopporta dall’inizio in tutte le pratiche amministrative e contabili.

“Facciamo inoltre parte della Rete di Impresa denominata ‘Liguria Genuina’, attraverso la quale forniamo i nostri prodotti ad un punto vendita nel genovese. Stiamo costituendo la rete Eticagricola del Ponente Ligure con realtà sociali come: la Cooperativa e Associazione Spes di Ventimiglia, la Caritas e altre Aziende Agricole Sociali del Territorio, e con la quale apriremo altri punti vendita. L’annata olivicola 2020/2021 è stata positiva dal punto di vista della raccolta e della resa, ma le restrizioni dovute alla pandemia hanno inciso notevolmente sulla vendita diretta dei prodotti. Potete trovare i nostri prodotti presso il Bar Brasil in via Don Abbo ad Imperia o nel nostro ufficio in via Littardi 194 ai Piani. Nonostante tutte le difficoltà affrontate in quest'ultimo anno, la cooperativa guarda positivamente al futuro e punta a migliorarsi e ampliare i propri confini, anche con la creazione di un e-commerce, che ci consente di allargare la platea di conoscenze. Ultimo, ma non per ordine di importanza, si ringraziano sentitamente tutti i dipendenti che negli anni hanno contribuito con il loro lavoro a far crescere la cooperativa e senza i quali non saremmo arrivati fin qui!”