Sanremo: degrado nella zona di via Lamarmora, la segnalazione con foto di un residente

"Buongiorno direttore, denuncio ancora una volta il degrado nella zona di via Lamarmora a Sanremo. Sui marciapiedi box doccia. Erbacce e spazzatura. Aggiungiamo a quanto già segnalato senza esiti: auto abbandonate in attesa di accertamenti da 9 mesi, eiezioni canine ovunque. Insomma proprio un bel biglietto da visita per turisti e cittadini.



Massimo".