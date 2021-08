Raffaele Sini diventa un allenatore della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo

Grandi novità in casa Mazzucchelli. Dopo aver chiuso una stagione molto faticosa, ma ricca di soddisfazioni, la dirigenza societaria sta lavorando per impostare al meglio la prossima annata.

Con grande piacere entra a far parte del team Mazzu, affiancando un staff tecnico già di primissimo livello, Raffaele Sini, allenatore molto preparato e serio, con un curriculum importante, particolarmente esperto del settore giovanile. Le sue prime parole sono di ringraziamento per la società: "Devo ringraziare la società Mazzucchelli e il Direttore Sportivo Giorgio Lanteri per avermi fortemente voluto. Sono molto entusiasta e non vedo l'ora di iniziare la nuova avventura. Cercherò di dare il mio meglio per ripagare la fiducia".

Questo sarà un anno molto importante per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, perchè si troverà a dover confermare i significativi risultati conseguiti nelle precedenti stagioni, dimostrando così che non si è trattato di semplici episodi, ma la concretizzazione di un lavoro costante, metodico e di alta qualità, peraltro certificata dal riconoscimento federale FIPAV. Per garantire questa qualità la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli si è avvalsa della eccezionale collaborazione di tecnici di livello assoluto con i quali si sono organizzate sedute di affinamento specialistico. Tra questi ci piace ricordare Liano Petrelli e Manù Benelli.