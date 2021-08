Ventimiglia, consigli comunali ravvicinati, Scullino replica al PD: "Sono state concordate durante la riunione dei capo gruppo!"

"Crediamo inutili e sterili le polemiche sollevate dal PD di Ventimiglia in merito alla convocazione dei due consigli comunali a data ravvicinata, il primo il 29 luglio e il secondo il 5 agosto".

L'Amministrazione comunale di Ventimiglia risponde alle critiche del PD cittadino apparse su Sanremo News. "Fermo restando che le fantasiose motivazioni - prosegue - sono del tutto infondate, spiace rilevare che l'evidente mancanza di comunicazione tra il loro partito e il loro gruppo consigliare sia considerata come una colpa della nostra maggioranza. Ricordiamo al PD di Ventimiglia che nella riunione dei capo gruppo tenutasi il 12 luglio scorso, presente il rappresentante del PD, si sono concordate le due date di Consiglio comunale di cui sopra, in totale accordo. Due sedute consiliari perchè con due argomenti importanti che avevano una scadenza obbligatoria, per legge. La prima per approvare gli assestamenti di bilancio entro il 31 luglio, ecco perchè è stata fissata la data del 29 luglio, la seconda per portare in discussione la pratica Coop, da discutersi necessariamente entro il 7 agosto, ecco perchè la seconda seduta è stata convocata per il 5 agosto. Non si potevano discutere tutte le pratiche in un'unica seduta consiliare perchè molti consiglieri erano assenti sino al 4 agosto, ad iniziare da alcuni consiglieri comunali del gruppo PD. La prima data utile che vedeva tutti presenti era quella del 5 agosto ma l'assestamento di bilancio, per quanto sopra, non poteva aspettare dovendo essere approvata entro fine luglio. Detto questo, e le ragioni paiono chiare e certamente non sono quelle inventate dal PD, si spera che per il futuro si evitino queste polemiche".

"La nostra maggioranza è coesa - termina la Giunta Scullino - come già detto, non sovietica perchè al nostro interno discutiamo e ci confrontiamo, anche con sensibilità diverse sugli argomenti, ma sempre unita".